Kreis Höxter

Ein Drittel in der Saison in der Fußball-A-Liga ist gespielt. Für die größte Überraschung sorgt sicherlich das starke Abschneiden des Aufsteigers SG Erkeln/Hembsen auf Platz zwei. Doch auch der FC Blau-Weiß Weser und die TiG Brakel werden ihren Rollen als Titelanwärter bisher gerecht und komplettieren das Spitzentrio. Andere im Sommer hochgehandelte Teams liegen noch hinter den Erwartungen zurück. Der FC Germete-Wormeln, die SG Marienmünster/Rischenau und der SV Bredenborn befinden sich aktuell in der Verfolgergruppe der Top-Drei in Lauerstellung.

Von Aaron Reineke