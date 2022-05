Westenholz muss nachlegen

In der Fußball-Landesliga wird die Tabelle am heutigen Donnerstag mit drei Nachholspielen um ein weiteres Stück begradigt. Mit dem SuS Westenholz und dem SCV Neuenbeken sind jeweils ab 19.30 Uhr auch zwei Klubs aus dem Kreis Paderborn bei Heimpartien im Einsatz.

SuS Westenholz - TuS Bruchmühlen. Mit dem feinen 3:2-Erfolg beim TuS Dornberg haben die Westenholzer ihre Chancen auf den Klassenerhalt enorm verbessert. Mit einem Dreier schließt der SuS nach Punkten zum Hövelhofer SV auf, der aktuell den ersten Nichtabstiegsplatz belegt. „Der Sieg in Dornberg wäre nicht viel wert, wenn wir nun nicht nachlegen“, sagt Wilfried Neuschäfer. Der Westenholzer Trainer stellt eine klare Forderung auf: „Wenn wir in der Liga bleiben wollen, müssen wir Bruchmühlen schlagen“, betont der Coach vor der Begegnung gegen den Tabellenletzten, der mit 70 Gegentreffern die schlechteste Abwehr der Liga stellt und am vergangenen Sonntag recht sang- und klanglos mit 0:3 in Brakel verlor. Auf fremden Plätzen hat der TuS auch sonst nicht viel zu melden. Mit zehn Punkten aus 14 Spielen ist Bruchmühlen in der Auswärtstabelle Vorletzter.