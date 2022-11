Westenholzer Glücksgriffe

Nach einem Abstieg gibt es im Fußballgeschäft oftmals in der folgenden Saison Probleme. Beim Landesliga-Absteiger SuS Westenholz ist das in dieser Spielzeit aber nicht der Fall. Im Gegenteil: Unter dem neuen Trainer Thomas Rath läuft es bisher sehr gut. Nach den ersten zwölf Spielen führt der SuS punktgleich mit dem Mitabsteiger Hövelhofer SV die Tabelle der Bezirksliga 13 an.

Den Verantwortlichen im größten Delbrücker Stadtteil um den Sportlichen Leiter Wilfried Neuschäfer scheint mit der Verpflichtung von Thomas Rath ein Glücksgriff gelungen zu sein. Der ehemalige Oberligaspieler Rath, der in seiner Laufbahn unter anderem unter den Bundesligatrainern Andre Schubert (in der U21 beim SC Paderborn 07) und Daniel Farke (in der Saison 2013/2014 beim SV Lippstadt 08) trainiert hat, hat es innerhalb von nur einem Dutzend Punktspielen geschafft, seiner neuen Mannschaft eine Handschrift zu geben. „Ich möchte gerne viel Ballbesitz haben und mit dem Ball dann spielerische Lösungen finden. Ich möchte nicht, dass meine Mannschaft viel mit langen Bällen agiert“, verrät Rath, für den Westenholz seine erste Station als Cheftrainer ist. Obwohl aus Sicht von Rath die beiden bisherigen Saisonniederlagen (gegen Anreppen und in Hövelhof) völlig unnötig waren, ist der 34-Jährige mit dem bisherigen Saisonverlauf sehr zufrieden. „Meine Mannschaft hat seit Saisonbeginn enorme Fortschritte gemacht. Mit Ausnahme des Anreppen-Spiels bin ich wirklich sehr zufrieden“, so Rath weiter.