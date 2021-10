Westfalenligist Brakel bleibt auf Erfolgskurs

Drei Siege und drei Niederlagen – so lautet die Wochenend-Bilanz der überkreislich spielenden heimischen Juniorenfußballteams. Die C-1 der Spvg Brakel bleibt in der Westfalenliga auf Erfolgskurs und verbuchte den vierten Dreier.

Höxters Lukas Worms (am Ball) nimmt Tempo auf und zieht an seinem Delbrücker Gegenspieler vorbei. Worms erzielte bei der 1:6-Niederlage des SVH den Ehrentreffer.

A-Junioren-Bezirksliga: JSG Kollerbeck/Steinheim/Marienmünster – VfL Hiddesen 2:1 (1:0). „Das war ganz wichtig. Es ist ein verdienter Sieg, auch wenn wir es unnötig schwer gemacht haben“, bilanzierte JSG-Übungsleiter Mahmut Abdioglu. Bastian Donat brachte die Platzherren nach 27 Minuten per verwandeltem Strafstoß mit 1:0 in Front. Nach dem Ausgleich der Gäste (51.) habe die Mannschaft gut reagiert, ihr Spiel durchgezogen und das verdiente Siegtor geschossen“, so Abdioglu. Für den umjubelten Treffer sorgte Philipp-Andreas Schmidt (78.).