A-Junioren Landesliga: Delbrücker SC - Spvg Brakel 5:2 (2:2). Den frühen 2:0-Rückstand (4. Minute, 13.) egalisierten Jaden Dwelck (18.) und Oguzhan Demirtas (45.). Zudem verschoss Brakel einen Elfmeter und verpasste dadurch das zwischenzeitliche 1:1. Bereits vier Minuten nach der Pause lagen die Gäste wieder im Hintertreffen (49.). In den letzten zehn Zeigerumdrehungen folgten die weiteren Gegentore (81., 89.). „Taktisch haben wir zum Start etwas umgestellt, dies ging zunächst nach hinten los. Dann haben wir besser ins Spiel gefunden und sind zum Ausgleich gekommen. Nach dem 3:2 gingen die Köpfe runter. Wir können uns bei unserem Torwart Sebastian Mann bedanken, dass es nur fünf Gegentore waren. So können wir in dieser Liga nicht bestehen“, lautete das Fazit von Brakels Coach Torben Stratenschulte.

B-Junioren Landesliga: 1. FC Gievenbeck II - Spvg Brakel 2:4 (0:3). Johann Winkler brachte Brakel früh auf Kurs Auswärtssieg (5.). Linus Köring (35.), Louis Pahn (40). und Leo Ulrich (44.) erzielten die weiteren Brakeler Treffer. „Anschließend haben wir einige Chancen nicht genutzt und zudem einen klaren Foulelfmeter nicht bekommen. Über einen 8:2-Auswärtssieg hätte sich keiner beschweren dürfen“, sagte Trainer Thorsten Kraut, dessen Team in der 64. und 80. Minuten noch die beiden Gegentreffer hinnehmen musste.

B-Junioren Bezirksliga: SV Höxter - Spvg Brakel II 0:0. „In einem schlechten Bezirksligaspiel kann sich keine Mannschaft durchsetzen. Auf beiden Seiten waren nur Halbchancen zu verzeichnen. Ein gerechtes Remis“, bilanzierte SVH-Übungsleiter Andre Schmitt, der zudem die tatkräftige Unterstützung anderer Brakeler Mannschaften bemerkte. Sein Gegenüber Erik Beilenhoff formulierte: „Gegen den Ball haben wir heute ein sehr gutes Spiel gemacht. Leider hat uns vorne die Durchschlagskraft gefehlt. Es ist eine gute Entwicklung zu sehen.“

C-Junioren Westfalenliga: Preußen Münster II - Spvg Brakel 0:1 (0:1). Das goldene Tor fiel in Minute 28. Timofey Drosd schoss Brakel per Elfmeter zum erlösenden ersten Saisonsieg. „Parallel hat Preußen Münster nebenan in der Herrenregionalliga West vor 10000 Zuschauern gegen Rödinghausen gespielt. Das war ein schönes Erlebnis“, erklärte Brakels Trainer Thorsten Kraut und bilanzierte: „Es war eine solide Leistung. Im letzten Drittel haben wir leider zu wenig Fußball gespielt. Wir haben es verpasst, das 2:0 zu erzielen, wodurch das Spiel spannend blieb. Als Team haben wir die Führung aber gut verteidigt.“

C-Junioren Bezirksliga: Spvg Brakel II - SV Avenwedde 3:4 (3:3). Felix Parensen brachte den Gastgeber in Führung (2.), doch Avenwedde drehte das Spiel binnen zwölf Minuten in ein 1:3 - (8., 10., 20.). Dijan Zenunaj stellte wenige Sekunden später auf 2:3 und noch vor dem Pausenpfiff gelang Jacob Brummelte (32.) der Ausgleich. Im zweiten Durchgang ging es chancenreich weiter, doch es sollte nur noch ein Tor fallen. Dies gelang dem SVA in der 53. Minute, wodurch der Gast über den Auswärtssieg jubeln konnte. „Die Jungs sind enttäuscht. Nach dem 3:4 gelang uns in der Schlussphase aber immer weniger, so dass die Niederlage nicht mehr zu verhindern war“, bilanzierte Trainer Jörg Härtlein.

D-Junioren Bezirksliga: Spielverein Westfalia Soest - Spvg Brakel 3:1 (1:1). Nach neun Minuten ging Soest in Führung. Per Strafstoß glich Jakob Schlenke 20 Minuten später aus. Im zweiten Durchgang gelangen dem Gastgeber die weiteren Tore in der 47. und 57. Minute. „Vor der körperlichen Präsenz des Gegners hatten wir zu viel Respekt. Soest war immer einen Schritt schneller. Eine verdiente Niederlage, die uns aber nicht umwirft“, fasste Brakels Trainerteam zusammen.

B-Juniorinnen-Westfalenliga: TuS Recke – FFC Nethegau 6:0 (3:0). Recke ging nach zwölf Minuten in Führung und legte bis zur Pause zwei weitere Treffer nach. Auch in Hälfte zwei traf die Heimelf noch drei Mal. „Wir dachten, dass es gegen Recke ein Spiel auf Augenhöhe werden könnte. Leider kriegen wir dann schon zum vierten Mal in Folge das 0:1 gegen uns aus einer Abseitsposition. Auf der Gegenseite reichen uns einige gute Kombinationen nicht um selbst ein Tor zu erzielen – abhaken und weiter geht‘s“, kommentierte FFC-Trainer Uwe Lindow nach Abpfiff.

B-Juniorinnen-Bezirksliga: SV Lippstadt – Phönix Höxter 3:1 (0:1). Die Höxteranerinnen erzielten in der ersten Halbzeit die frühe Führung durch Nika Kociper (12. Minute). In Hälfte zwei schwanden bei den Gästen jedoch die Kräfte und Lippstadt drehte die Partie. „Ich bin mit der ersten Hälfte komplett zufrieden. In der zweiten hat sich bemerkbar gemacht, dass wir mit einer sehr jungen Mannschaft gegen ein reines U17-Team angetreten sind. Da konnten wir physisch ab einem gewissen Zeitpunkt nichts mehr entgegensetzen“, so Höxters Trainer Holger Fischer.