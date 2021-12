Westfalenligist holt wichtigen Sieg

Die Herren 60 des TV Rot-Weiß Höxter haben in der Tennis-Winterrunde einen wichtigen Sieg auf dem Weg zum Klassenerhalt der Westfalenliga eingefahren. Sie setzten sich in Kaunitz mit 5:1 durch.

Mit starker kämpferischer Leistung: Michael Köhne gewinnt sein Spiel an Position eins mit 11:9 im Match-Tiebreak in der Westfalenliga Herren 60

Westfalenliga Herren 60: TC Kaunitz – TV Höxter 1:5 Spitzenspieler Thomas König fiel mit Rückenschmerzen aus, stand seinem Team aber als Coach in Kaunitz zur Seite. So rückte der Beverunger Michael Köhne, der ansonsten für den TC SG Holzminden in der Nordliga auf Punktejagd geht, an diese Position und zeigte eine hervorragende Leistung. Mit 6:7, 7:5, 11:9 erkämpfte der der Beverungen den Siegpunkt. „Ich habe schon im Match-Tiebreak 8:3 geführt und habe dann aber meinen Gegner nochmal ins Spiel kommen lassen. Er hatte eine starke Vorhand, mit der er aber glücklicherweise auch mal Fehler machte“, erzählte Michael Köhne und gab zu bedenken: „Ich war nach dem Match völlig platt, denn das war das fünfte Einzel, das ich vergangene Woche gespielte habe.“ Michael Köhne ist seit einem Jahr in Pension und spielt gern bei Senioren-Turnieren mit. In Nümbrecht (im Oberbergischen Kreis) erreichte der 66-Jährige mit starker Leistung sogar die Endrunde.