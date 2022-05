Wichtigste Partie der Rückrunde für Bökendorf

Kreis Höxter

Der Frauenfußball-Westfalenligist SV Bökendorf steht vor der wichtigsten Partie in der Rückrunde. Im Kellerduell und OWL-Derby empfängt er am Sonntag, 8. Mai, den Vorletzten FC Donop-Voßheide. In der Landesliga will der SV Ottbergen/Bruchhausen ebenfalls die nächsten Punkte für den Klassenerhalt holen.

Von Lena Brinkmann