„Wichtigstes Spiel der Saison“

Jäger oder Gejagter – am Pfingstsonntag (15 Uhr) wird sich offenbaren, welche Rolle die Paderborn Dolphins im weiteren Spielverlauf der German Football League 2 Nord zunächst einnehmen. Die Reise des Aufsteigers führt in den hohen Norden, in die Hansestadt Lübeck. Entscheidend wird sein, wie rasch es den Dolphins vor Spiel drei gelingt, die mindestens fünf Stunden lange Busfahrt aus den Beinen schütteln.

Die Schwergewichte der Paderborner O-Line – auf dem Foto Kai Stockfisch (Nummer 77), Julian Heller (Nummer 73) und ganz rechts im Anflug Hannes Darley (Nummer 69) beschützen am Sonntag in Lübeck mit dem Spanier Carlos Martin Fuente einen neuen Quarterback.

Die Tabellenoptik bürgt für ein Spitzenspiel am Buniamshof: Die Cougars und die Paderborner sind als einzige Mannschaften in der GFL 2-Nordstaffel noch ungeschlagen und liegen mit 4:0 Punkten Kopf an Kopf an der Tabellenspitze „Wir spielen nur ein Mal gegen Lübeck und dürfen uns keine Fehler erlauben. Für mich ist es das wichtigste Spiel der Saison“, bekennt Headcoach Jason Irmscher.