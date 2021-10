Wie eine Abrissbirne

Football: Paderborn Dolphins machen mit 32:0-Sieg über Hildesheim den Aufstieg in die GFL2 Nord klar

Paderborn

Die Paderborn Dolphins gehören in der Saison 2022 zum Reigen der 28 besten deutschen Footballmannschaften: Dank eines auch in dieser Höhe verdienten 32:0 (7:0, 12:0, 6:0, 7:0)- Triumphes über den überforderten Nord-Meister Hildesheim Invaders im zweiten Spiel der Aufstiegsrelegation lösten die „Besten im Westen“ das Ticket in die GFL2 Nord. Etwa 1200 Zuschauer im Hermann-Löns-Stadion feierten mit dem seligen Team.

Von Jörg Manthey