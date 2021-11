Genau 77 Tage hatte der SC Paderborn 07 auf den zweiten Heimsieg gewartet, am Samstag war es mit dem 2:1 (0:0)-Erfolg über Schlusslicht FC Ingolstadt 04 endlich so weit. Und dieser mühevolle Dreier wirkte wie eine Befreiung. „Das habe ich am Samstag zum ersten Mal so gespürt“, gab Kwasniok hinterher zu. Sven Michel mit einem Traumtor (56. Minute) und Felix Platte (65.) machten den ersten Sieg nach zuvor vier vergeblichen Anläufen perfekt.

