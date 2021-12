Wie eine vorzeitige Bescherung

Paderborn

Bis Heiligabend vergehen noch ein paar Tage, aber für Steven Esterkamp, den Headcoach der Uni Baskets, fühlt es sich so an, als habe er ein ganz großes Weihnachtsgeschenk schon bekommen: Erstmals seit einer gefühlten Ewigkeit steht dem Trainer des Zweitligisten in diesen Tagen sein vollständiger Kader zur Verfügung.

Von Elmar Neumann