Bad Driburg

In ihrer Heimatstadt Bad Driburg ist Katharina Schulte Anfang April zur neuen Vorsitzenden des Kreisjugendfußballausschusses gewählt worden. Nach 106 Tagen im Amt hat sie am Freitagabend in Scherfede ihre erste Arbeitstagung geleitet. Im Gespräch mit dem WESTFALEN-BLATT blickt die 29-Jährige auf die ersten Monate als Vorsitzende und blickt auch voraus.

Von Sylvia Rasche