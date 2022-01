Wiesner hadert mit der Nachspielzeit

Paderborn

Zwei Mannschaften, ein Ziel. Der SC Paderborn 07 würde am liebsten auch in der kommenden Saison sowohl mit der U19 als auch der U17 in der Bundesliga vertreten sein. Die Chancen nach etwa der Hälfte der Saison stehen bei der U17 als Tabellensiebter richtig gut, die U19 dagegen belegt einen von je vier Abstiegsplätzen. Die Saison, die in deiner Einfachrunde gespielt wird, endet am Wochenende 23./24. April. Was danach kommt, da warten alle auf eine Nachricht des DFB. Vorstellbar ist ein Ligapokal, wie es ihn schon vor Saisonbeginn im Sommer gegeben hat. Ansonsten werden weitere Testspiele absolviert.

Von Peter Klute