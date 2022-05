Willebadessen kehrt in die A-Liga zurück

Fußball-Kreisliga B Gruppe 2: TuS macht mit 4:1-Erfolg in Daseburg den vorzeitigen Staffelsieg perfekt

Kreis Höxter

Die zahlreichen Fans des TuS Willebadessen jubeln in Daseburg. „Nie mehr B-Liga“, skandiert die Mannschaft nach dem Abpfiff. Der TuS steigt in die Fußball-Kreisliga A auf. Mit einem 4:1-Erfolg gegen die gastgebenden Preußen machte die Hillebrand-Elf einen Spieltag vor Saisonende in der Kreisliga B Gruppe 2 den Staffelsieg perfekt.

Von Astrid E. Hoffmann