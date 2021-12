Willebadessen siegt locker

Kreis Höxter

Klare Sache in der Bezirksklasse der Tennis-Damen: Mit 6:0 dominiert der TC Willebadessen gegen den TC Horn. Mit der 2G-Regel, die für den gesamten Vereins- und Verbandssport in NRW gilt, übten die Tennisspieler ihren Sport am vergangenen Wochenende mit mehr Vorsichtsmaßnahmen und Kon-trollen weiter aus. So überprüften die Mannschaftsführer vor Spielbeginn mit Eintragung der Aufstellung die entsprechenden Nachweise.

Von Inge Stegnjajic