„Wir fahren positiv nach Rahde“

Frauen-Fußball: Bökendorf verliert die drei Punkte gegen Hörntrup und rutscht in der Westfalenliga ab

Kreis Höxter

Frauenfußball-Westfalenligist SV Bökendorf ist am zweiten Advent beim Tabellendritten SSV Rahde auf Kunstrasen zu Gast. Zum Rückrundenauftakt in der Landesliga empfängt der SV Ottbergen/Bruchhausen den Vierten SV Thülen. Phönix Höxter spielt beim noch ungeschlagenen Herbstmeister Arminia Bielefeld II. In der Bezirksliga wird die Partie SV Kollerbeck gegen BV Bad Sassendorf nachgeholt.

Von Lena Brinkmann