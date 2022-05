Fußball: Brakeler Ortsderby im Ü32-Pokalfinale in Stahle

Brakeler Ortsderby in Stahle: Im Finale des Fußball-Ü32-Kreispokals stehen sich an diesem Samstag in Stahle die Spvg Brakel und die SG Bellersen/Aa-Nethetal gegenüber. Anstoß ist um 17 Uhr.

Von Aaron Reineke