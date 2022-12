Gerd Meyer-Schwickerath (links), Geschäftsführer der Stiftung Westfalen-Initiative, und Harm Hendrik Esser (rechts), Referent der Stiftung, deuten schon einmal den Beginn der Baumaßnahme im Stadion am Eichenwald in Bredenborn an. Germanen-Vorstandsmitglied Christof Müller hält den Scheck des Wettbewerbs Westfalen-Beweger 2022/23 in Händen.

Foto: Franz-Josef Potthast