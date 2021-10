„Wir freuen uns wie Bolle“

VoR Paderborn: Neuformiertes Frauenteam startet Sonntag mit Heimspiel gegen VC Osnabrück in die neue Serie

Paderborn

Für die Frauen des Volleyball-Regionalkaders (VoR) beginnt an diesem Sonntag um 16 Uhr das Abenteuer Dritte Liga. Erster Prüfstein in der Halle des Pelizaeus-Gymnasiums ist der VC Osnabrück. Im September 2020 war dieser Vergleich noch deutlich mit 3:0 an den Gastgeber gegangen.