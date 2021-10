„Wir gehören in die GFL2“

Paderborn

Dass die Footballfans am Sonntag (Kickoff: 14 Uhr) im Hermann-Löns-Stadion etwas Großes erwartet, verdeutlicht ein musikalischer Programmpunkt mit Gänsehaut-Garantie: Erstmals in dieser Saison ertönt dort die Nationalhymne, live gesungen von Janine Schäfer. Für die Paderborn Dolphins ist das Duell gegen die Hildesheim Invaders, ein überaus physisches Team, ein Endspiel. Ein finaler Sieg, und der Aufstieg in die GFL2 Nord ist perfekt.

Von Jörg Manthey