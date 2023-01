Brakel

Nach namhaften Verstärkungen im Sommer war für die TIG Brakel die Marschrichtung in der Fußball-A-Liga schnell gefunden. Mit Neuzugängen wie Nick Neumann oder Daniel Wiechers sollte der Weg an die Spitze des Kreisoberhauses führen. Warum es noch nicht für ganz oben gereicht hat und was die Brakeler in der Rückrunde noch vorhaben, hat Spielertrainer Cihan Gündogan im Gespräch mit dieser Zeitung verraten.

Von Aaron Reineke