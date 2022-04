„Wir haben die Qualität“

Brakel

Der Abstiegskampf in der Fußball-Landesliga ist dieses Jahr noch härter als sonst. Fünf Mannschaften müssen zurück in die Bezirksliga. Dominik Kling, Kapitän der Spvg 20 Brakel, ist überzeugt, dass sein Team den Klassenerhalt schafft. Im Interview spricht der 29-Jährige über die Gründe dafür, die Coronafälle in der Mannschaft und die unerklärliche Heimschwäche in dieser Spielzeit.

Von Sylvia Rasche