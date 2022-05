„Wir haben noch sieben Endspiele“

Fußball-Landesliga: Spvg Brakel will in Westenholz siegen, FC Nieheim freut sich auf Spitzenreiter SC Verl II

Brakel/Nieheim

Der FC Nieheim ist gut in Form und will in der Fußball-Landesliga an diesem Sonntag, 8. Mai (15 Uhr), dem SC Verl II Paroli bieten. Das nächste Sechs-Punkte-Spiel im Kampf um den Ligaverbleib steht für die Spvg Brakel in Westenholz an.

Von Günter Sarrazin