„Wir hätten 2:0 führen müssen“

A-Junioren-Landesliga: Spvg Brakel – SV Heide Paderborn 3:2 (2:0). „Als Trainer hat man einen Matchplan im Kopf, gibt ein taktisches Korsett vor. Entscheidend ist aber, was die Jungs auf dem Platz machen. Diesmal hat jeder 110 Prozent gegeben“, war Brakels Coach Daniel Barbarito hoch zufrieden. Mark Schubel (3. Minute) und Justin Groß (5.) brachten sein Team gegen den ehemaligen Primus früh in Front. Doch Heide kam per Doppelschlag zurück und glich aus (52., 57.). Die Gastgeber gaben nicht auf und belohnten sich durch Alexander Wehrmann für ihre tolle Leistung – 3:2 (83. Minute). „Diese drei Punkte hat sich die Truppe erarbeitet, weil sie als Team agiert hat. Der Trend ging schon in den letzten Spielen nach oben, nun konnten wir uns endlich mit Punkten belohnen“, atmete Barbarito auf.

