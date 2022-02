Die bisher größte Überraschung in dieser Saison ist den jungen Spielerinnen des SV Ottbergen/Bruchhausen (hier mit Melina Menneke (links) und Lena Schlüter) beim starken 3:2-Derbysieg gegen Phönix Höxter (hier mit Aileen Brauner) gelungen. In der Rückrunde wollen beide Teams deutlich mehr Punkte sammeln als in der Hinrunde.

Foto: Lena Brinkmann