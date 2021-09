„Wir könnten uns Luft verschaffen“

Kreis Höxter

Nach dem ersten Saisonsieg will der Frauenfußball-Westfalenligist SV Bökendorf an diesem Sonntag im Heimspiel gegen den VfL Bochum II nachlegen. In der Landesliga hoffen Phönix Höxter und der SV Ottbergen/Bruchhausen, dass der Knoten endlich platzt. Phönix will den ersten Sieg und Ottbergen die ersten Punkte. Kollerbeck peilt in der Bezirksliga den nächsten Erfolg an.

Von Lena Brinkmann