„Wir konzentrieren uns auf uns“

In der 2. Basketball-Regionalliga haben die Accent Baskets Salzkotten am Samstag um 18.30 Uhr in der Hederauenhalle die Citybaskets Recklinghausen II zu Gast. „Wenn wir gewinnen wollen, müssen wir 40 Minuten auf konstant hohem Niveau agieren“, sagt Stefan Schettke.

Adrian Petkovic gehört zum Zweitligakader der Uni Baskets, spielt ebenso bei der „Zwoten“ in der 2. Regionalliga mit und ist zudem Topscorer der NBBL-Mannschaft. Erst am vorigen Wochenende erzielte er 42 Punkte für die U19.

Der Trainer hatte nach dem Auftaktsieg in Bielefeld noch bemängelt, dass sein Team nicht immer mit der nötigen Intensität zu Werke gegangen sei. „Recklinghausen wird hart vereidigen. Darauf müssen wir uns einstellen“, erklärt Schettke und freut sich auf das Wiedersehen mit Matthias Gravendyk. Der Salzkottener studiert nun im Ruhrgebiet und spielt für die Citybaskets.

Die Zweitvertretung der Paderborn Baskets hat bereits am heutigen Freitag ab 20.30 Uhr in der Sporthalle des Reismann-Gymnasiums den TVO Biggesee zu Gast. Die Sauerländer sind mit zwei Siegen in die Serie gestartet. „Wir konzentrieren uns ganz auf uns“, sagt Milos Stankovic. Der Baskets-Coach kann anders als bei der jüngsten Niederlage in Recklinghausen auf das komplette Aufgebot zurückgreifen.

In der Oberliga Herren strebt der VfL Schlangen den dritten Sieg in Folge an. Der ist für das Team von Sinan Erbas in der Heimpartie gegen den Marler BC am Samstag ab 20 Uhr in der Sporthalle Rennekamp in Reichweite.

Mit zwei Siegen in Folge sind auch die Damen des VfL in die Landesligasaison gestartet. Der dritte Streich sollte gegen die Drittvertretung des UBC Münster am Samstag ab 17.30 Uhr in der Sporthalle Rennekamp gelingen.

In der Landesliga Herren hat die Spielgemeinschaft DJK Delbrück/SuS Westenholz beim SC Grün-Weiß Paderborn mit 84:72 gewonnen. „Wir sind froh über unseren gelungenen Saisonauftakt. Wir haben die Partie dominiert und souverän gesiegt“, sagt Maximilian Steppeler. Der Westenholzer freute sich über eine gute Teamleistung. Vier Akteure punkteten zweistellig; Mark Cencyk führte mit 18 Punkten die Scorerliste an. „Trotz des Sieges war nicht alles gut. In Salzkotten steht nun eine echte Standortbestimmung an“, betont Steppeler. Der ist mit seinen Mannschaftskameraden am Samstag ab 16 Uhr in der Hederauenhalle beim TV Salzkotten II zu Gast. Die Hausherren haben bereits mit zwei klaren Erfolgen über den SC GW Paderborn und die Baskets-Dritte ihre Ansprüche auf den ersten Platz in der Vorrundengruppe untermauert.

Weitere Paarungen – Bezirksliga Herren: TV Bad Driburg – DJK Delbrück II (Samstag, 18 Uhr), VfL Schlangen II – Detmolder SV (Sonntag, 16 Uhr, Rennekamp), Paderborn Baskets V – SC GW Paderborn II (Sonntag, 17 Uhr, Reismann). Bezirksliga Damen: TV Borgholzhausen – SC GW Paderborn II (So., 12.30 Uhr).