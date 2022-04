„Wir müssen nicht, aber wir können“

Delbrück

Seit Ostermontag steht der Delbrücker SC (45) an der Spitze der Westfalenliga-Tabelle. Genau passend, denn am Sonntag erwartet der DSC den Tabellenzweiten 1. FC Gievenbeck zum Topspiel im heimischen Stadion am Laumeskamp. Delbrücks Vorsitzender Elmar Westermeyer nennt im Interview mit Mitarbeiter Mark Heinemann die Gründe für den aktuellen Erfolg.

Von Mark Heinemann