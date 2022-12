„Wir planen nicht für die Westfalenliga“

Ganz so leicht sollte man es sich allerdings nicht machen. 13 Punkte nach 17 Spieltagen, mit 21 Treffern die zweitschwächste Offensive und mit 37 Gegentoren die drittschwächste Defensive. Dazu nur drei Siege, keiner davon im heimischen Stadion am Laumeskamp, vier Unentschieden und zehn Niederlagen. Die Hinrundenbilanz des DSC liest sich nicht gut. Trotzdem bleibt Trainer Detlev Dammeier optimistisch: „Ich bin weiterhin voller Zuversicht, dass wir am Ende die Oberliga halten werden. Wir sind weit davon entfernt, dass wir für die Westfalenliga planen. Es mag komisch klingen, aber wir haben oft keine schlechten Spiele gemacht, nur zu wenig Punkte. Das hat Gründe. Die Tabelle sieht aktuell nicht gut aus, wir sind trotzdem nur einen Punkt vom rettenden Ufer entfernt und werden in der Rückrunde die Erfolge holen, die wir zum Klassenerhalt brauchen.“

