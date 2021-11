„Wir sind ein Stück weit unberechenbar“

Dringenberg

„Die Mannschaft hat sich sehr gut entwickelt. Sie ist sehr konstant und beständig in ihrer Spielanlage“, sagt Sven Schmidt. Der Trainer des Fußball-Bezirksligisten SV Dringenberg blickt im Sportgespräch auf die Erfolgsserie seines Teams, das am 28. November anstehende Spitzenspiel in Höxter und Wünsche für das neue Jahr. Das Thema Aufstieg sei jetzt viel zu früh, betont er.

Von Günter Sarrazin