Die erste Damenmannschaft des Paderborner Squash Clubs (PSC) hat ihre Tabellenführung in der Damenliga dank eines starken Auftritts im Heimspiel gegen den SRC Duisburg ausgebaut. Das zweite Herrenteam verlor am Regionalliga-Doppelspieltag gegen SC hot socks Mülheim und SRC Duisburg.

Die PSC-Damen traten mit zwei Teams im Heimspiel gegen zwei Vertretungen des SRC Duisburg an. Die erste Begegnung zwischen PSC I und Duisburg I gewannen die Paderbornerinnen mit 2:1. Lea-Iris Murrizi legte mit einem 3:0-Erfolg gegen Kim Rieck vor, die amtierende Deutsche Meisterin Saskia Beinhard setzte sich an Position eins ebenso glatt in drei Sätzen gegen Julia Gillich durch. Nour Safaey-Hassan verlor gegen Lisa Seidensticker mit 1:3. Das zweite Match gewann der PSC I gegen Duisburg II mit 3:0. Beinhard, Safaey-Hassan und Murrizi entschieden ihre Spiele jeweils klar mit 3:0 für sich.

Die junge „Zwote“ des PSC hatte etwas weniger Spielglück. Gegen Duisburg II stand am Ende eine knappe 1:2-Niederlage auf dem Papier. Die beiden 15-jährigen Kaja Sorgatz (2:3 gegen Miriam Gsell) und Victoria Leifels (1:3 gegen Sabrina Dinn) zogen knapp den Kürzeren. Maike Paschke sorgte mit einem 3:2-Erfolg gegen Liane Manderfeld für den Ehrensieg. Auch gegen Duisburg I war für den PSC II letztlich nichts zu holen – 0:3.

In der Tabelle rangiert der PSC I weiterhin ungeschlagen auf Platz eins vor Duisburg I. Als Dritter folgen die PSC-Damen II. Weiter geht es in der Damenliga am 19. März mit dem fünften Spieltag in Duisburg. „Wir sind voll im Soll. Alle Spielerinnen beider Mannschaften haben sehr gute Leistungen gezeigt“, zeigte sich Teammanager Matthias Wolff zufrieden. „Natürlich blicken wir mit der Ersten schon auf die Deutsche Damenmannschaftsmeisterschaft, für die wir uns als NRW-Meister qualifizieren wollen.“ Die Titelkämpfe steigen vom 2. bis 4. Juni in der Squashanlage der OFit GmbH in Ostfildern-Scharnhausen.

Die zweite Herrenmannschaft des PSC bekam es in der Regionalliga mit Gastgeber SC hot socks Mülheim und SRC Duisburg zu tun. Gegen die Duisburger verloren die Paderborner mit 1:3. Dominik Hermelingmeier (0:3) und Boris Kantwerk (0:3) mussten sich geschlagen geben. An Position zwei gewann Friedel van Rossum mit 3:1. Der an Position eins gesetzte Cederic Lenz zog in einer spannenden Begegnung im fünften Satz den Kürzeren.

Auch im zweiten Spiel stand am Ende eine 1:3-Niederlage gegen Mülheim. An Position vier verlor Philip Sonntag mit 0:3, ebenso Marius Gehrken an Position drei. Friedel van Rossum gewann sein Spiel mit 3:0 und Cederic Lenz verlor denkbar knapp mit 2:3.

In der Tabelle sind die Paderborner damit auf den achten Tabellenplatz abgerutscht. „Natürlich sind wir mit dem Ergebnis nicht zufrieden, aber wir haben im März zwei Heimspiele vor der Brust und dort die Möglichkeit, wieder Boden gut zu machen“, sagte PSC II-Kapitän Cederic Lenz. Am 18. März trifft der PSC II im Ahorn-Sportpark auf RS Sportfabrik Bonn und den SC Colonia.