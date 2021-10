„Wir sind Vorbereitungsmonster“

Paderborn

Dieser Fakt hat auch schon in all den Jahren vor Corona universelle Gültigkeit besessen: „Die Meister der Regionalliga West gehen immer als Favorit in die Aufstiegsrelegation“, erklärt Nils Müller. Als Begründung führt der Offense Koordinator der Paderborn Dolphins an, dass der American Football im Westen nun mal am weitesten entwickelt sei. „Insofern sind die West-Vertreter immer in der Pflicht, in der Relegation gut auszusehen.“ Das ist am Samstag (13 Uhr) nicht anders, wenn die Spandau Bulldogs als Meister der Regionalliga Ost im eigenen Helmut-Schleusener-Stadion darauf aus sind – verbündet mit dem Unberechenbarkeitsfaktor – den Champion aus Paderborn kräftig zu ärgern.