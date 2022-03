In der Fußball-Landesliga fordert Hövelhofs Trainer Frank Ewert einen Erfolg

Paderborn

In der Fußball-Landesliga treten an diesem Wochenende lediglich der SV Heide Paderborn (gegen RW Maaslingen) und der Hövelhofer SV (gegen SV Eidinghausen-Werste) an.

Von Ingo Tschiersch