Fußball-Mannschaften in der Winterpause: A-Ligist TuS Lüchtringen steht nach der Hinrunde auf Platz fünf

Lüchtringen

Beim TuS Lüchtringen ist Trainer Sebastian Schwedhelm zufrieden mit dem bisher Erreichten. Die Schwarz-Gelben überzeugten in den ersten 13 Partien der Saison in der Fußball-Kreisliga A besonders durch ihre Heimstärke. Bei den Auswärtsauftritten ist hingegen noch Luft nach oben. Personell gibt es beim TuS in der Winterpause keine Änderungen.

Von Aaron Reineke