„Wir werden Höxter nichts schenken“

Höxter

Nach dem kleinen Dämpfer zuletzt will der Frauenfußball-Westfalenligist SV Bökendorf an diesem Sonntag, 10. Oktober, gegen die DJK Arminia Ibbenbüren wieder in die Erfolgsspur zurück. In der Landesliga steht das Kreisderby im Fokus. Phönix Höxter empfängt den SV Ottbergen/Bruchhausen. Bezirksligist SV Kollerbeck spielt bereits Samstag im Spitzenspiel beim Delbrücker SC.

Von Lena Brinkmann