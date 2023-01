Zwölf Siege, zwei Unentschieden, 61:6-Tore und 38 Punkte aus vierzehn Spielen sind eine starke Ausbeute. Sechs Zähler Vorsprung hat die Spielgemeinschaft vor dem Verfolger aus Bonenburg. Elf Punkte Abstand sind es zum Tabellendritten FC Großeneder/Engar. Dabei sah es nach dem Saisonstart nicht gleich so rosig aus, denn der A-Liga-Absteiger SV Bonenburg hatte nach fünf Spielen einen Vorsprung von vier Punkten. Aber: „Wir wussten von Anfang an, was in meinem Team steckt“, sagt An-dreas Kleinschmidt. Der Abstand schrumpfte und im direkten Duell wurde Bonenburg nach einem Rückstand niedergerungen. „Nach dem Spiel gegen Großeneder haben wir uns einen echten Lauf erarbeitet und zehn Spiele in Folge gewonnen, unter anderem gegen Bonenburg“, blickt Kleinschmidt zurück.

