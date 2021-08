„Wir wollen unseren Weg fortsetzen“

Der SV Dringenberg geht gut aufgestellt in die neue Saison. Unser Foto zeigt (hintere Reihe von links): Christian Nölle, Cedric Falke, Florian Steinig, Adrian Schipp, Lars Künemund, Patrick Stiewe, Dennis Kriger, Jonathan Kros, Christoph Richter sowie (mittlere Reihe von links) Martin Biermann, Bernd Lingemann, Peter Guske, Thomas Rex, Christoph Beller, Alexander Rempe, Nick Dammeier, Jonas Werner, Stefan Flossmann, Sven Schmidt und (vordere Reihe von links) Daniel Neumann, Tim Sablotny, Sascha Unger, Hendrik Gaubitz, Tim Heisener, Florian Hinz, Viktor Schmidt, Lukas Schöttler und Thomas Frederkind. „Nach neun Wochen Vorbereitung ist es an der Zeit, dass es nun auch losgeht“, sagt Trainer Sven Schmidt.Der SV Dringenberg geht gut aufgestellt in die neue Saison. Unser Foto zeigt (hintere Reihe von links): Christian Nölle, Cedric Falke, Florian Steinig, Adrian Schipp, Lars Künemund, Patrick Stiewe, Dennis Kriger, Jonathan Kros, Christoph Richter sowie (mittlere Reihe von links) Martin Biermann, Bernd Lingemann, Peter Guske, Thomas Rex, Christoph Beller, Daniel Neumann, Tim Sablotny, Sascha Unger, Hendrik Gaubitz, Tim Heisener, Florian Hinz, Viktor Schmidt, Lukas Schöttler und Thomas Frederkind. „Nach neun Wochen Vorbereitung ist es an der Zeit, dass es nun auch losgeht“, sagt Trainer Sven Schmidt.

Foto: SV Dringenberg