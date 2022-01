„Wir wollten viel weiter sein“

Paderborn

Mit dem Nachholspiel des Landesligisten SV Heide beim SuS Bad Westernkotten startet am Wochenende das neue Fußballjahr bei den Amateuren. Der Kreisvorsitzende Dietmar Ape (65) blickt positiv in die Zukunft, spricht im Interview über die schwere Coronazeit, lobt den Verband und die Vereine und kündigt an, dass er sich beim Kreistag am 25. April in der Wewelsburg für eine dritte Amtsperiode zur Verfügung stellen wird.

Von Peter Klute