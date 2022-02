WM-Norm nur knapp verfehlt

Erneuter Dreifachschlag für die Sprinterinnen des LC Paderborn bei den NRW-Hallenmeisterschaften in Düsseldorf: Bei den Frauen fegte Yasmin Kwadwo in neuer Jahresbestzeit von 7,35 Sekunden (bisher 7,41 sec) durchs Ziel. Die 31-Jährige verfehlte dabei die Hallen-WM-Norm nur um fünf Hundertstel. Zweite wurde Schwester Keshia Beverly Kwadwo (7,45 sec) und Kathrin Grenda (7,48 sec), die sich mit der zeitgleichen Wattenscheiderin Johanna Marie Bechthold (TV Wattenscheid) den dritten Platz teilte.

„Ich freue mich natürlich über meine neue Jahresbestzeit. Allerdings war der Lauf nicht einfach, denn durch einen technischen Fehler standen meine Schwester und ich zunächst nicht auf der Starterliste. Bis die Angelegenheit geklärt wurde, verging viel Zeit. Das war nicht gerade die beste Vorbereitung für das 60-Meter-Finale“, erklärte die angehende Gymnasiallehrerin, die sich nun ganz auf die Deutschen Hallenmeisterschaften am 27./28. Februar in Leipzig konzentrieren will. Dort werden sie und auch Keshia Kwadwo über 60 Meter und in der 4 x 200-Meter-Staffel starten. Yasmin Kwadwos nächste Station wird das PSD Meeting am Samstag in Dortmund sein.

Auch Neuzugang Kathrin Grenda, gerade im Uni-Klausurenstress, war zufrieden. „Ich laufe momentan sehr konstant und habe mit 7,48 Sekunden meine Bestzeit bestätigt.“ Ihre Hoffnung: dass diese Marke bei der DM fallen wird! „Es gefällt mir gut in Paderborn. Wir haben eine prima Trainingsgruppe, es macht Spaß“, erklärt die Studentin ihr anhaltendes Formhoch.

Mit 7,75 Sekunde blieb Lauryn Siebert in Düsseldorf nur wenige Hundertstel über ihrer Bestzeit und sicherte sich damit Rang sieben in der Gesamtwertung. Auf Rang acht folgte Trainingskollegin Anna Semler in eingestellter Bestzeit von 7,87 Sekunden. Marlene Funke komplettierte die 60-Meter-Teilnehmerinnen des LC Paderborn mit 8,03 Sekunden auf Rang zwölf.

Die 4x200-Meter-Staffel des LC Paderborn in der Besetzung Kathrin Grenda, Lauryn Siebert, Marlene Funker und Anna Semler lief in 1:44,21 Minuten auf Position fünf.

Für Nele Weike gab es an diesem Wochenende über die 3000 Meter unterm Hallendach in Düssendorf die Bronzemedaille in 10:18,98 Minuten. Robin Binger (U20) erreichte über die 200 Meter in 23,60 Sekunden einen guten zehnten Platz und stellte über die 60 Meter mit 7,37 Sekunden seine persönliche Bestzeit ein. Für Trainingskollegin Katharina Trapphoff reichte es in 26,20 Sekunden zu Rang sieben über 200 Meter in der weiblichen U20.

Über die 60 Meter verpasste Gesa Lutze (U18) mit 8,11 Sekunden auf Platz vier nur knapp das Treppchen, was jedoch der Bronzerang mit gesprungenen 5,33 Metern im Weitsprung wieder wettmachte. Im Winterwurfprogramm reichten 26,97 Meter für LC-Neuzugang Romi Giese (U18) für Rang neun im Diskuswurf.

Rang fünf erreichte die Salzkottenerin zudem im Speerwurf mit geworfenen 35,69 Metern. Nur zwei Ränge dahinter sortierte sich Neele Berenbrinker in der gleichen Disziplin mit 33,14 Metern auf Rang sechs in der Gesamtwertung ein.

Im Dress des TV Wattenscheid liefen sich zwei Ex-Paderbornerinnen ins Rampenlicht. Mit der Frauenstaffel lösten Tatjana Pinto und Monika Zapalska in 1:37,59 Minuten deutlich die Hallen-DM-Norm für Leipzig (1:41.50 min).