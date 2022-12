Wo Kühe auf dem Spielfeld stehen

Sieben Fußballer des SV BW Oberbauerschaft besuchen den Verein „Kindergarten Meschede in Gambia“.

Hüllhorst

Ausgefallene Flüge, zwei Tage Anreise, fehlende Koffer, ungewohnt hohe Temperaturen und Luftfeuchtigkeit: All das war vergessen als Jan-Philipp Kaul (29) und seine sechs Begleiter nach ihrer Geschenkübergabe in die strahlenden Augen dankbarer Kinder schauten. Sieben Fußballer des SV Blau-Weiß Oberbauerschaft haben für zwölf Tage den Verein „Kindergarten Meschede in Gambia“ besucht.

Von Klaus Münstermann