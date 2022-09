Wohin geht die Reise für den TuS N-Lübbecke?

Zurück nach langer Verletzungspause: Kreisläufer Tin Kontrec gehört beim ersten von vier Auswärtsspielen in Folge am Freitag wieder dem Kader des TuS N-Lübbecke an.

Aufgrund von Umbauarbeiten in der Merkur Arena (wir berichteten) haben die Handballer des TuS N-Lübbecke inklusive Pokal nun vier Auswärtsspiele in Folge vor der Brust. Los geht das Reise-Programm am heutigen Donnerstag, wenn sich der Zweitligist auf den Weg zum Auswärtsspiel bei den Eulen Ludwigshafen begibt (Freitag, 30. September, 19.30 Uhr).

Trainer Michael Haaß sieht im Auswärts-Viererpack nach dem jüngsten Heimsieg gegen Elbflorenz Dresden und dem guten Saisonstart mit 6:2 Punkten eine Standortbestimmung. „Das ist jetzt eine sehr, sehr wichtige Phase der Saison, aus der wir mit einem guten Gefühl herausgehen wollen. Nach diesen vier Spielen kann man dann ein erstes Zwischenfazit ziehen“, sagt Haaß, der selbst gespannt auf die Bilanz ist, die Aufschluss darüber geben könnte, wohin die TuS-Reise in dieser Saison gehen kann. „Danach dürften wir ungefähr wissen, zu was wir in der Lage sind.“

Denn Spiele in fremden Hallen zeigen auch, aus welchem Holz ein Team geschnitzt ist. „Auswärts zu bestehen, ist gerade in der 2. Liga von entscheidender Bedeutung. Bei der Niederlage in Großwallstadt haben wir uns von der Heim-Atmosphäre etwas beeindrucken lassen. Das war unnötig. Wir können selbstbewusst auftreten“, sagt der TuS-Coach mit Blick auf Freitag. In der als Hexenkessel bekannten Friedrich-Ebert-Halle – von den Eulen gerne auch als „Ebert-Hölle“ bezeichnet – kann sein Team eine Art Reifeprüfung ablegen.

Es folgen die Auswärtsspiele beim VfL Lübeck-Schwartau (Samstag, 8. Oktober), im DHB-Pokal beim Dessau-Roßlauer HV 06 (Mittwoch, 19. Oktober) und beim TV Hüttenberg (22. Oktober).

Erfreulich ist: Der TuS kann das Auswärts-Pensum in Bestbesetzung absolvieren, nachdem nach Dominik Ebner mit Tin Kontrec der nächste Langzeitverletzte grünes Licht gegeben hat. Der Kreisläufer hat seine Handverletzung auskuriert und zählt in Ludwigshafen zum Aufgebot. Haaß: „Jeder Spieler mehr ist für einen Trainer gut. Tin bringt ein paar andere Elemente ein.“