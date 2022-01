Wohlgemuth telefonierte mit dem DFB

War das Paderborner Tor von Felix Platte zum vermeintlichen 4:3 am vergangenen Samstag gegen Werder Bremen regulär? Am Ende siegten die Gäste.

Schiedsrichter Tobias Welz hatte den Treffer zunächst gegeben, ihn dann aber nach Intervention von Viedeoschiedsrichter Guido Winkmann und Ansehen der Bilder zurückgenommen, weil es zuvor ein Foul von Platte an Ömer Toprak gegeben haben soll. Selbst wenn das so war, die Entscheidung blieb fragwürdig, weil Bremen vorher schon wieder in Ballbesitz war. Am Montag bekam der DFB Post von Paderborns Geschäftsführer Sport Fabian Wohlgemuth, der das gegenüber dem WB wie folgt begründete: „Es liegt ein gravierender Fehler vor.“ Jetzt sagte Wohlgemuth: „Es gab ein Telefonat mit dem DFB. Es wird als Tatsachenentscheidung gewertet, wir haben das akzeptiert.“