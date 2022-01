Wolfgang Riese ist neuer Kreismeister

Boule: Region Weser-Börde-Diemel-Egge trägt Titelkämpfe in Beverungen aus

Kreis Höxter.

Wolfgang Riese heißt der neue Boule-Champion im Kreis Höxter. Der Brenkhausener hat sich den Titel der Boule-Region Weser-Börde-Diemel-Egge (WBDE) jetzt in einer spannenden Finalrunde auf den Kunstrasenbahnen in Beverungen gesichert. Insgesamt 32 Sportler waren am Start.