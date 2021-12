WSV stürmt an die Spitze

In der Männer-Landesliga beenden die Warburger das sportliche Jahr mit einem Doppelerfolg. Während der WSV gegen den Post SV Bielefeld IV knapp mit 3:2 siegte, gab es im ersten Rückrundenspiel einen klaren 3:0-Erfolg gegen das Tabellenschlusslicht aus Halle.

Im Spitzenspiel der Frauen-Landesliga fehlt es den Volleyballerinnen des SV Dringenberg an Durchschlagskraft. Gegen den SV Minden unterliegen die Burgdamen am Ende mit 0:3-Sätzen und müssen die Tabellenführung an den Konkurrenten aus dem Mühlenkreis abgeben.