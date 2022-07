Zhiyenbayeva greift an

Bereits die Qualifikation der Damen-Konkurrenz hat es in sich. Der am heutigen Donnnerstag beginnende 12. Libori-Cup verspricht bis einschließlich kommenden Sonntag, 24. Juli, tolles Tennis. Das Ranglistenturnier des TC Grün-Weiß Paderborn ist mit einem Gesamtpreisgeld von 5000 Euro dotiert.

Uwe Groening (Turnierleiter), Jens Himmelmann (Oberschiedsrichter) und Benjamin Plöger (Turnierdirektor) mit dem Plakat des am Donnerstag auf der Tennisplatzanlage des TC Grün-Weiß Paderborn beginnenden 12. Libori-Cups.

Neben den beiden Turnierfeldern mit Wertungspunkten für die Rangliste des Deutschen Tennisbundes (DTB) – die Damen (4000 Euro Preisgeld) spielen um den Baustoffmarkt-Happe-Pokal, die Herren (1000 Euro Preisgeld) um den Myview-Systems-Pokal – beinhaltet der Libori-Cup noch das BIG-Glowienka-Leistungsklassen-Turnier und den Einladungswettbewerb für Herren-30/40-Mannschaften den Dixeno-Team-Pokal. Erstmals wird es in den beiden DTB-Preisgeldfeldern eine Nebenrunde geben. „Wir sind in den vergangenen Jahren immer wieder von Spielern danach gefragt worden,“ erläutert Oberschiedsrichter Jens Himmelmann. „Diesmal haben wir erstmals die Platz-Kapazitäten dafür frei.“ Alle Matches der beiden Preisgeld-Felder finden auf den GW-Tennsplätzen am Fürstenweg statt. Matches der übrigen Turnierkonkurrenzen können im Rahmen einer Kooperation auch beim benachbarten SV Heide gespielt werden.