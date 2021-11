Ziel: die Minor League

Baseball: U‘s-Schlagmann Marco Cardoso spielt in der Dominikanischen Republik bei den Boston Red Sox vor

Paderborn

Für Marco Cardoso gibt es nur zwei Jahreszeiten: Baseball und Winter. Aktuell ist der Untouchables-Schlagmann, der in der Defensive die Königsposition Shortstop einnimmt, in der Karibik unterwegs. Cardoso hatte ja im vorigen Jahr nach 2017 zum zweiten Mal einen Profivertrag bei den Boston Red Sox unterschrieben, einem der traditionsreichsten und beliebtesten Baseball-Teams der USA. Berufsziel: Baseballprofi! „Mein Ziel ist die Minor League. Da will ich hin, seit ich Kind bin“, sagt die „rote Socke“ aus Paderborn.