Zu wenig Rebounds gepflückt

Osaigbovo Aguebor führte bei der 70:72-„Heimniederlage“ in Soest gegen die Rostock Seawolves mit 26 Punkten die Scorerliste des JBBL-Teams der Uni Baskets an

Die Baskets mussten in Soest mit einer Hypothek leben. Denn Cheftrainer Uli Naechster fiel am Sonntagmittag mit einer fiebrigen Erkältung kurzfristig aus. So musste auf der Trainerbank etwas improvisiert werden. Prompt ging das erste Viertel mit 25:13 an die Gäste. In den zweiten zehn Minuten aber fanden die Hausherren in die Partie und warfen bis zum Pausensignal eine knappe Führung heraus. Im dritten Viertel, das die Rostocker mit 11:9 gewannen, lief bei beiden Teams vieles falsch. Im Schlussdurchgang wechselte die Führung mehrfach. Schließlich aber hatten die Seawolves das bessere Ende knapp für sich.