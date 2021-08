Zufriedene Verlierer

„Das war ein sehr guter Test. Wir haben das, was wir in der vergangenen Woche im Training in der Verteidigung erarbeitet haben, gut umgesetzt. Ich bin sowohl mit meinen Importspielern als auch mit den deutschen Jungs sehr zufrieden“, sagte der 40-Jährige.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

monatlich kündbar Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

monatlich kündbar Digital Premium für Neukunden alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

monatlich kündbar