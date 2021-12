Zuhause geht nichts

Hüllhorst

Was für eine Ernüchterung beim TuS Tengern! Denn dem 2:1 in Emsdetten folgte gegen den TuS Sinsen am Sonntag nicht etwa der ersehnte erste Heimsieg der Saison, vielmehr gab‘s mit 0:4 (0:3) die nächste Niederlage auf eigenem Platz.

Von Lars Krückemeyer