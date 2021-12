Zum letzten Mal in dieser Saison vor Fans?

Paderborn

Am Donnerstagabend in Quakenbrück (die Partie war bei Andruck dieser Ausgabe noch nicht beendet) kamen die Profis der Uni Baskets noch mal in den Genuss, vor Zuschauern spielen zu dürfen und auch am Sonntag (18 Uhr) werden Fans im Sportzentrum Maspernplatz sein, wenn die Bayer Giants Leverkusen zum Zweitligavergleich erwartet werden. Anschließend aber ist auch für die Baskets wieder die Zeit der Geisterspiele gekommen.

Von Elmar Neumann